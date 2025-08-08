Traktör Kazasında 2 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

KİLİS'in Musabeyli ilçesinde şarampole devrilen traktördeki Barış Alper Tekin (2) hayatını kaybetti, aracı kullanan dedesi ile annesi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Musabeyli ilçesine bağlı Fırlaklı Köyü yakınlarında meydana geldi. Tarladan dönen M.T.'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör, köye dönüş yolunda şarampole devrildi. Kazada traktörde bulunan Barış Alper Tekin yaşamını yitirirken, dedesi M.T. ile annesi H.T. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan M.T. ile H.T.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.