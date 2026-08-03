Traktör Kazasında Hayatını Kaybeden Taşkın Çifti Uğurlandı - Son Dakika
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Traktör Kazasında Hayatını Kaybeden Taşkın Çifti Uğurlandı

Traktör Kazasında Hayatını Kaybeden Taşkın Çifti Uğurlandı
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Edirne'de traktör devrildi, Raşit ve Fatma Taşkın hayatını kaybetti, cenazeleri defnedildi.

EDİRNE'de traktörün devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Raşit Taşkın (72) ile eşi Fatma Taşkın (65), son yolculuklarına uğurlandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Üyüklütatar köyü yakınlarında meydana geldi. Raşit Taşkın, eşi Fatma Taşkın ile köydeki evlerinden ayrılıp, kendilerine ait bahçeye gitmek üzere traktörle yola çıktı. Toprak alanda rampada ilerleyen traktör, Raşit Taşkın'ın kontrolünden çıkıp devrildi. Taşkın çifti, traktörün altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılan çiftin hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Raşit Taşkın ve Fatma Taşkın'ın cansız bedenleri, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Fatma ve Raşit Taşkın için bugün Eski Cami'de cenaze namazı kılındı. Cenazeye Edirne Valisi Yunus Sezer, Belediye Başkanı Filiz Gencan, Taşkın ailesinin akrabaları ve yakınları katıldı. Fatma-Raşit Taşkın çifti, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Doyran köyünde toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Traktör Kazasında Hayatını Kaybeden Taşkın Çifti Uğurlandı - Son Dakika

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