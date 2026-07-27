Traktör Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti
Tokat'ın Artova ilçesinde traktör ve otomobil çarpıştı, sürücü Duran Eroğlu yaşamını yitirdi.
Tokat'ın Artova ilçesinde otomobil ile çarpışan traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Tokat-Artova kara yolu Taşpınar köyü kavşağında Duran Eroğlu idaresindeki 60 VD 124 plakalı traktör, M.Y. yönetimindeki 34 CZT 299 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Eroğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Eroğlu'nun cenazesi morga kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Traktör Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?