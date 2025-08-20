Traktör Römorkundan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Traktör Römorkundan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

20.08.2025 10:52
Yalvaç'ta traktörün römorkundan düşen kadın, hastanede hayatını kaybetti.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde traktörün römorkundan düşen kadın hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Bağkonak köyünde çiftçilikle uğraşan Y.A. traktörün römorkuna saman balyası yüklediği sırada dengesini kaybedip zemine düşerek ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Y.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3-sayfa, Güncel, Yalvaç, Yaşam, Tarım, Kaza, Son Dakika

