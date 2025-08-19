Traktör Sahipsiz Köpeği Ezdikten Sonra Uzaklaştı

Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde traktörün yolda yatan sahipsiz bir köpeği ezerek geçmesi, güvenlik kameralarınca görüntülendi.

İlçeye bağlı Dereçiftlik Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen traktör, Çamköy Mahallesi'ndeki kara yolunda sahipsiz bir köpeği ezerek üzerinden geçti.

Bu arada traktörün köpeği ezdikten sonra uzaklaştığı anlar, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili çalışma başlattığı öğrenildi.