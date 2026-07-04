Traktör Sürücülerine Eğitim

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri traktör sürücülerine yönelik bilgilendirme faaliyeti düzenledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, tarım faaliyetlerinin yoğun olduğu dönemlerde traktör kazalarının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

İlçe ve köylerde traktör sürücülerine yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri yapılıyor.

Bu kapsamda Korkut İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından traktör sürücülerine traktörlerin gece ve gündüz görünürlüğünü arttıran reflektör, sarı flaşör lamba kullanımı ile genel trafik kuralları hakkında bilgiler verildi.