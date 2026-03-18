Traktör Yıkarken Elektrik Çarptı

ESKİŞEHİR'de, traktör yıkarken elektrik akımına kapılan lise öğrencisi Furkan Uğur (17), hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Alpu ilçesinde meydana geldi. Furkan Uğur, evinin bahçesinde traktör yıkarken elektrik akımına kapıldı. Annesinin ihbarıyla adrese sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Uğur, ambulansla kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Mahmudiye Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi olduğu öğrenilen Furkan Uğur, bugün ilçede kılınan cenaze namazının ardından Çukurhisar Mezarlığı'na toprağa verildi.