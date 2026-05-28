Traktörde Mahsur Kalan Çocuk Kurtarıldı

Çorum'un Osmancık ilçesinde traktörle çaydan geçerken mahsur kalan 13 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Karapınar köyü yakınlarındaki Kavşak Çayı'ndan kullandığı traktörle geçmek isteyen 13 yaşındaki S.Ö, su seviyesinin yükselmesi üzerine mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Osmancık Belediyesi itfaiye ekipleri, traktörü halatla çekerek kıyıya getirdi.
