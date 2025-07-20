Tokat'ın Pazar ilçesinde oynadığı park halindeki traktörden düşen 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Çayköy köyünde park halindeki traktörde oynayan 2 yaşındaki A.S.Ö, dengesini kaybederek beton zemine düştü.
Küçük çocuk kaldırıldığı Pazar İlçe Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Traktörden Düşen 2 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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