Traktörle refüjü süren Sefa Boztepe'ye Malatya Yazıhan'da adli ve idari işlem yapıldı - Son Dakika
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Traktörle refüjü süren Sefa Boztepe'ye Malatya Yazıhan'da adli ve idari işlem yapıldı

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Traktörle refüjü süren Sefa Boztepe\'ye Malatya Yazıhan\'da adli ve idari işlem yapıldı
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Malatya-Sivas kara yolu Yazıhan ilçe girişinde Sefa Boztepe, ailesine ait olduğunu öne sürdüğü alanda refüjü traktörle sürüp konteyner yerleştirdi. Belediye ekipleri konteyneri yediemin otoparkına çekti; Boztepe hakkında soruşturma başlatıldı ve idari para cezası uygulandı.

Malatya'da ailesine ait araziden kamulaştırma bedeli ödenmeden yol geçirildiğini iddia eden Sefa Boztepe, kendilerine ait olduğunu öne sürdüğü alanda refüjü traktörle sürüp konteyner yerleştirdi. Belediye ekipleri tarafından konteyner kaldırılırken, Boztepe hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Malatya- Sivas kara yolu Yazıhan ilçe girişinde ailesine ait araziden yol geçirildiğini ancak kendilerine kamulaştırma bedeli ödenmediğini iddia eden Sefa Boztepe, dün tapulu arazileri olduğunu söyleyerek kavşakta refüjü traktörle sürüp etrafını çevirdi. Burada 9 bin 762 metrekarelik alanın ailesine ait olduğunu öne süren Boztepe, bir de konteyner yerleştirdi. Kendilerine muhatap bulamadıklarını öne süren Boztepe, "Alanımızı yeniden arpa, buğday gibi ürünler ekerek tarım arazisi olarak kullanmaya devam edeceğiz" dedi.

ALANIN YOL NİTELİĞİNDE OLDUĞU BELİRLENDİ

Bunun üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve belediye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde, alanın resmi kayıtlarda 'yol niteliğinde' olduğu belirlendi. Kavşağa yerleştirilen konteyner, Yazıhan Belediyesi zabıta ekipleri tarafından kaldırılarak yediemin otoparkına çekildi.

Yol güvenliğini tehlikeye düşüren eylem nedeniyle Yazıhan Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Boztepe hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 154'üncü maddesi uyarınca 'Hakkı olmayan yere tecavüz' ve 184'üncü maddesi uyarınca 'İmar kirliliğine neden olma' suçlarından adli işlem yapıldı. Ayrıca Sefa Boztepe hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu ve Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı.

Kaynak: DHA
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