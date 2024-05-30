Traktörün Motoruna Yuva Yapan Kuş, Çiftçinin İşlerini Ertelemesine Neden Oldu

Güncel

Traktörünün motor kısmına kuşun yuva yaptığını öğrenen Erzurumlu çiftçi, aracının bakımını ve bahçe işlerini erteledi.

Aşkale ilçesinin Kurtmahmut Mahallesi'nde çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan Okan Karabulut, kış nedeniyle uzun süre kullanmadığı traktörüne bakım yaptırmak için ilçe merkezindeki bir servise götürdü.

Motorun kaputunu açınca kuş yuvası gören servisteki Ramazan Çomaklı, durumu çiftçi Karabulut'a iletti.

Bunun üzerine Karabulut, hiçbir işlem yaptırmadan traktörü servisten alıp köyüne geri götürdü.

Çiftçi Karabulut, sosyal medyada paylaştığı videoda, servis çalışanı Çomaklı'ya bilgi verdiği için teşekkür etti.

Bu süreçte işlerini ertelediğini dile getiren Karabulut, anne kuşun gelmesiyle yuvayı güvenli bir alana taşıdığını anlattı.