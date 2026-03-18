Trakya'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla törenler düzenlendi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trakya'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla törenler düzenlendi

18.03.2026 12:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da törenler düzenlendi.

Edirne'de Asker Hastanesi Şehitliği'nde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, saygı atışı yapıldı, İstiklal Marşı okundu.

Vali Yunus Sezer, şehitlik defterini imzalayarak şehitliğin Türk milletinin bağımsızlık uğruna gösterdiği fedakarlığın simgesi olduğunu ifade etti.

Törene milletvekilleri ve protokol üyeleri katıldı. Kur'an-ı Kerim'in okunmasının ardından şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.

Kırklareli Şehitliği'ndeki törende de saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından çelenk sunuldu.

Vali Uğur Turan, Çanakkale Zaferi'nin dünya tarihine yön veren bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Tören, şehit kabirlerinin ziyaret edilmesiyle sona erdi.

Tekirdağ'da ise Valilik'teki törende çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Recep Soytürk, Çanakkale'de kazanılan zaferin milletin fedakarlık ve cesaretinin en önemli göstergesi olduğunu ifade etti.

Programlar, gün boyu düzenlenen çeşitli etkinliklerle sürdü.

Kaynak: AA

Edirne, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 13:38:19. #.0.4#
SON DAKİKA: Trakya'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla törenler düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.