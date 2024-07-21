Trakya'da Buğday Hasadı Tamamlandı - Son Dakika
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Trakya'da Buğday Hasadı Tamamlandı

Trakya, Türkiye'nin önemli hububat üretim merkezlerinden biri olarak buğday hasadını tamamladı. Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ illerinde bu yıl verim artışı yaşandığı belirtilirken, çiftçilerin beklentilerini karşılayan bir hasat dönemi geçirildiği ifade edildi. Buğdayın kalitesi ve miktarı geçen yıla göre daha iyi seviyelerde olduğu ve dekar başına 450-750 kilogram arası ürün alındığı bildirildi.

21.07.2024 13:09
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Türkiye'nin önemli hububat üretim merkezlerinden Trakya'da buğday hasadı tamamlandı.

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, AA muhabirine, Kırklareli'nde buğday üretiminde bu yıl verim artışı yaşandığını söyledi.

Kentte ürün kalitesinin geçen yıla göre yüksek olduğunu ifade eden Şaylan, hasadın tüm çiftçilere hayırlı olmasını diledi.

Verimli bir sezonu geride bıraktıklarını belirten Şaylan, "Çiftçilerimiz hasadın ardından Toprak Mahsulleri Ofisine veya lisanslı depolara ürünlerini teslim ediyor. Geçen yıla göre bu yıl iyi bir hasat geçirdik. Hem kalite hem de miktar olarak daha iyiyiz. Geçen yıl dekar başına 300 kilograma kadar ürün almıştık. Bu yıl tüm ilçelerimiz dahil hem istediğimiz kaliteyi yakaladık hem de dekar başına düşen ürün miktarında üst seviyeleri zorladık. Bu yıl üreticilerimiz 450 - 500 kilogram seviyelerini yakaladı." diye konuştu.

"İyi bir sezon yaşadık"

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı ise sorunsuz bir hasat dönemi geçirildiğini belirtti.

Arabacı, kış kuraklığının tedirginlik oluşturmasına rağmen bahar yağışlarının bitkinin gelişimine önemli katkı sağladığını vurguladı.

Yağışı bol alan yerlerde ortalamanın üzerinde verim alındığını bildiren Arabacı, "İyi bir sezon yaşadık. Verimler bizi memnun etti. Dekarda ortalama 450 kilogram buğday biçildi. Fena bir rakam değil, çünkü geçtiğimiz yıllarda bunun çok altına verimler alınmıştı." dedi.

Tekirdağ Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı da buğday hasadının bereketli geçtiğini söyledi.

Buğdayın üreticilerin beklentilerini karşıladığını aktaran Saygı, "Tekirdağ, buğday üretiminde önemli bir şehir. Her yıl olduğu gibi bu yılda üreticilerimiz, emeklerinin karşılığını almak için çalıştı. Çiftçilerimiz güzel bir hasat dönemi geçirdi. Bu sezon buğdayın kalitesine ve araziye göre dönümden 550-750 kilogram arası buğday biçildi." diye konuştu.

Kaynak: AA

Kırklareli, Tekirdağ, Türkiye, Edirne, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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