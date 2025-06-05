Trakya\'da Kurban Bayramı Namazı Saatleri Belirlendi

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da, Kurban Bayramı namazı saatleri belirlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre bayram namazı yarın Tekirdağ'da 06.14, Kırklareli'nde 06.13, Edirne'de 06.16'da kılınacak.

Kırklareli İl Müftüsü Yusuf Eviş, AA muhabirine Trakya'daki tüm camilerin bayrama hazırlandığını söyledi.

Tüm vatandaşları bayram namazına davet eden Eviş, bayramların birlik ve beraberlik içerisinde güzel olduğunu kaydetti.