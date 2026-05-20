Trakya\'da Sağanak Yağışlar Etkili

Trakya'da sağanak yer yer etkili oluyor.

Tekirdağ'da sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

Kırklareli ve Edirne'de de yağış zaman zaman etkili oluyor.

Yağışlı havanın hafta başına kadar Trakya'da etkili olması bekleniyor.