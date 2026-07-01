Trakya Üniversitesi 2025-2026 Mezuniyet Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trakya Üniversitesi 2025-2026 Mezuniyet Töreni

Trakya Üniversitesi 2025-2026 Mezuniyet Töreni
01.07.2026 09:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde 597 öğrenci mezun oldu, etkinlik müzikle başladı.

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde 2025-2026 akademik yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Balkan Kongre Merkezi'nde iki oturum halinde düzenlenen törende 597 öğrenci mezun oldu.

Tören, Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarının müzik dinletisiyle başladı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan, törende yaptığı konuşmada mezuniyetin bir son değil, yeni bir başlangıç olduğunu belirtti.

Üniversitede edinilen bilgi ve kazanımların mezunların meslek yaşamları boyunca kendilerine rehberlik edeceğini ifade eden Tan, kariyer yolculuğunda karşılaşılabilecek güçlükler karşısında azim ve kararlılıkla hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgül Erol ise öğrencilerin lisans eğitimleri boyunca yalnızca mesleki bilgi ve beceri kazanmadığını, aynı zamanda insan hayatına dokunmanın gerektirdiği sorumluluk, vicdan ve şefkat bilinciyle yetiştirildiğini dile getirdi.

Meslek yaşamında etik değerlerden taviz verilmemesini isteyen Erol, mezunların insanı merkeze alan bir anlayışla görev yapacaklarına inandığını kaydetti.

Fakülte birincisi Sude Ihlamur ile ikinci Aleksandra Drumea da konuşmalarında akademisyenlere, ailelerine ve eğitim süreçlerinde kendilerine destek olanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere plaketleri verildi. Programda geleneksel kütük çakma seremonisi gerçekleştirildi, TÜBİTAK 2209-A Öğrenci Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında projeleri kabul edilen öğrenciler ile danışman akademisyenlere ve Trakya Üniversitesi birimleri arası Kadın Voleybol Süper Kupa Şampiyonu olan öğrencilere başarı belgeleri takdim edildi.

Tören, meslek andının okunmasının ardından öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA

Trakya Üniversitesi, Eğitim, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trakya Üniversitesi 2025-2026 Mezuniyet Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pakistan’da 14 mahkum cezaevi aracından firar etti Pakistan'da 14 mahkum cezaevi aracından firar etti
Karaman’da yaşlı adam bahçesinde ölü bulundu Karaman'da yaşlı adam bahçesinde ölü bulundu
Polislere selam vermek için gitti, 50 bin ceza yeyip ehliyetinden oldu Polislere selam vermek için gitti, 50 bin ceza yeyip ehliyetinden oldu
İtalya’da sıcaklar can alıyor: Ölü sayısı 10’a yükseldi İtalya'da sıcaklar can alıyor: Ölü sayısı 10'a yükseldi
Bafra’da trafik kazası: 2 ölü Bafra'da trafik kazası: 2 ölü
İBB davasında 59. gün Murat Ongun’dan “Frankenstein“ benzetmesi İBB davasında 59. gün! Murat Ongun'dan "Frankenstein" benzetmesi

09:33
Şimdi hesap zamanı 197 isim Türkiye’ye iade edildi
Şimdi hesap zamanı! 197 isim Türkiye'ye iade edildi
08:44
Savaşın faturası ağır oldu Fon ayrılmazsa ordu çökecek
Savaşın faturası ağır oldu! Fon ayrılmazsa ordu çökecek
08:42
Mezuniyet töreninde skandal Filistinli öğrencinin boynundaki kefiyeyi çekip çıkardı
Mezuniyet töreninde skandal! Filistinli öğrencinin boynundaki kefiyeyi çekip çıkardı
08:33
Dördüncü maçında da gol yemeyen Meksika, Ekvador’u evine gönderdi
Dördüncü maçında da gol yemeyen Meksika, Ekvador'u evine gönderdi
07:51
Tarihte bir ilk Doların tahtı sallanıyor
Tarihte bir ilk! Doların tahtı sallanıyor
07:04
Atölyedeki genci zorla öpmeye çalıştı, beklemediği tepkiyle karşılaştı
Atölyedeki genci zorla öpmeye çalıştı, beklemediği tepkiyle karşılaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2026 10:17:02. #7.13#
SON DAKİKA: Trakya Üniversitesi 2025-2026 Mezuniyet Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.