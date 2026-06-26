Trakya Üniversitesi AB Toplantısında - Son Dakika
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Trakya Üniversitesi AB Toplantısında

Trakya Üniversitesi AB Toplantısında
26.06.2026 11:57
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Trakya Üniversitesi, 2028-2034 Sınır Ötesi İş Birliği Programları için paydaş toplantısına katıldı.

Trakya Üniversitesi, Avrupa Birliği tarafından yürütülen Interreg 2028-2034 Sınır Ötesi İş Birliği Programlarının hazırlık sürecine yönelik düzenlenen bölgesel paydaş toplantısına katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, toplantıda 2028-2034 döneminde uygulanacak sınır ötesi iş birliği programlarının önceliklerinin belirlenmesine yönelik bölgesel ihtiyaçlar değerlendirildi.

Ekonomik kalkınma, çevresel sürdürülebilirlik, kültürel miras, sağlık, turizm, eğitim, dijital dönüşüm ve afetlere dayanıklılık başta olmak üzere çeşitli alanlarda bölgenin öncelikleri ele alınırken, sınır ötesi iş birliğinin geliştirilmesine yönelik öneriler de masaya yatırıldı.

Farklı kurumlardan temsilcilerin yer aldığı yuvarlak masa çalışmalarında bölgenin ihtiyaçları ile iş birliği imkanları değerlendirildi.

Doç. Dr. Şule Yılmaz Erten, daha önce yürütülen projelerden edinilen deneyimler doğrultusunda bölgenin ihtiyaçlarına ilişkin görüş ve önerilerini paylaştı.

Açıklamada, Trakya Üniversitesinin toplantıya katılımının, bölgesel kalkınmayı destekleyecek uluslararası iş birliklerinin güçlendirilmesi ve yeni proje fırsatlarının geliştirilmesine katkı sağlamasının hedeflendiği kaydedildi.

Toplantıya Trakya Üniversitesi Teknoloji Transfer Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Tarık Yerlikaya, Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şule Yılmaz Erten ile Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Dinçer Aydın katıldı.

Kaynak: AA

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