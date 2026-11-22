Trakya Üniversitesi, Kalıcı Yönetim Kurulu üyesi olduğu ve Daimi Genel Sekreterliğini yürüttüğü Balkan Üniversiteler Birliği'nin (BUA) 2027 yılı dönem başkanlığını devraldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kosova'nın Prizren kentindeki "Ukshin Hoti" Üniversitesinin ev sahipliğinde BUA'nın 10. Genel Kurul Toplantısı ile 5. Uluslararası Bilimsel Konferans BRIDGE 2026 gerçekleştirildi.

Programın ilk gününde düzenlenen BRIDGE 2026'nın açılışında konuşan Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eylem Bayır, uluslararası akademik iş birlikleri, ortak araştırmalar ve bilgi paylaşımının önemine dikkati çekti.

Konferansın BUA toplantılarıyla birlikte düzenlenmesinin üniversiteler arasındaki kurumsal diyaloğu güçlendirdiğini belirten Bayır, düzenlenen panelin geleceğe yönelik iş birliği fırsatlarının değerlendirilmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

Konferans kapsamındaki panelde Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Işık Çetintav da "Three-Dimensional Finite Element Simulation in Manufacturing Science" başlıklı sunumunda, üç boyutlu simülasyonların üretim süreçlerinin geliştirilmesi, maliyetlerin azaltılması ve yapay zeka destekli teknolojilerin kullanımındaki rolünü anlattı.

Programın ikinci gününde yapılan BUA 10. Genel Kurul Toplantısı'nda gündem maddeleri görüşülerek çeşitli konularda tüzük değişiklikleri kabul edildi.

Aday üniversitelerin tanıtımlarının ardından yapılan oylamada 6 yeni üniversitenin oy birliğiyle kabul edilmesiyle Birliğin üye sayısı 118'e ulaştı.

Genel Kurulda BUA'nın 2027 yılı dönem başkanlığını devralan Trakya Üniversitesi Rektörü ve BUA Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa Hatipler, önceki dönem başkanı Prizren "Ukshin Hoti" Üniversitesi Rektörü Doç. Dr. Mentor Alishani'ye katkılarından dolayı teşekkür etti.

BUA'nın 2014 yılında Trakya Üniversitesinin öncülüğünde kurulduğunu hatırlatan Hatipler, yeni dönemde akademik iş birliklerini daha ileriye taşımayı, ortak bilimsel araştırmalar ile uluslararası projeleri desteklemeyi ve öğrenci ile akademisyen hareketliliğini artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

Birliğin üyeleriyle birlikte üreten ve somut sonuçlar ortaya koyan sürdürülebilir bir yapıya dönüşmesini önemsediklerini ifade eden Hatipler, yeni dönem başkanlığını ortak hedefler doğrultusunda yeni bir çalışma döneminin başlangıcı olarak gördüklerini belirtti.

Genel Kurula Trakya Üniversitesi heyetinden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Alkin Çolak, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Yılmaz, Başhekim Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Çelik ve Prof. Dr. Orkut Güçlü, Rektör Danışmanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali İhsan Meşe, Rektör Danışmanı Enver Şengül, Özel Kalem Müdürü Öğr. Gör. Ali Küçükoğlu ile Öğr. Gör. Nurgül Sarsılmaz da katıldı.