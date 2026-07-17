Trakya Üniversitesi Erasmus+ Projesinde Yer Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trakya Üniversitesi Erasmus+ Projesinde Yer Aldı

17.07.2026 09:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trakya Üniversitesi, DIGI-PATH projesi ile uluslararası staj olanakları sunacak.

Trakya Üniversitesi, 2026 yılı Erasmus+ KA130 Konsorsiyum Akreditasyonu kapsamında desteklenmeye hak kazanan konsorsiyum projeleri arasında yer aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi, uluslararasılaşma çalışmaları kapsamında yürüttüğü Erasmus+ faaliyetlerine bir yenisini ekledi. Üniversite, İstanbul Medipol Üniversitesi koordinatörlüğünde yürütülecek DIGI-PATH Erasmus+ Konsorsiyum Projesi'nde proje ortağı olarak yer alacak.

Türkiye'den 6 yükseköğretim kurumu ile 3 profesyonel sektör kuruluşunu bir araya getiren proje, Avrupa'da gerçekleştirilecek staj hareketlilikleri için sürdürülebilir, kalite odaklı ve dijital olarak desteklenen bir iş birliği modeli oluşturmayı amaçlıyor.

Proje kapsamında sağlık bilimleri, tıp, endüstriyel tasarım, işletme ve mühendislik alanlarından 210 öğrencinin staj hareketliliği ile 75 akademik ve idari personelin ders verme ve eğitim alma hareketliliğinin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Açıklamada, projenin katılımcıların istihdam edilebilirliğini artırmayı, dijital yetkinliklerini geliştirmeyi, mentorluk sistemini kurumsallaştırmayı, kapsayıcılığı güçlendirmeyi ve hareketliliklerin tanınma süreçlerini dijital ortama taşımayı hedeflediği belirtildi.

Projenin dijitalleşme, mikro yeterlilikler, mentorluk ve üniversite-sanayi iş birliği temaları üzerine kurgulandığı, yenilikçi çıktıları arasında ise "Digital Portfolio & Mentoring Hub" (Dijital Portfolyo ve Mentorluk Merkezi) adlı dijital platformun geliştirilmesinin yer aldığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Trakya Üniversitesi, Teknoloji, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trakya Üniversitesi Erasmus+ Projesinde Yer Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yer: Ankara Onlarca hayvanı yer yuttu Yer: Ankara! Onlarca hayvanı yer yuttu
31 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı: Komşusuna ’Ufak bir cezam var’ dedi 31 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı: Komşusuna 'Ufak bir cezam var' dedi
’Dur’ ihtarına uymayan sürücü, kadınları araçta bırakıp kaçtı 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, kadınları araçta bırakıp kaçtı
İlyas Yalçıntaş’tan evinde bulunan hassas teraziyle ilgili açıklama İlyas Yalçıntaş'tan evinde bulunan hassas teraziyle ilgili açıklama
Uzman çavuşun acı sonu Eve giren arkadaşları korkunç manzara ile karşılaştı Uzman çavuşun acı sonu! Eve giren arkadaşları korkunç manzara ile karşılaştı
DEM Parti’den MHP lideri Devlet Bahçeli’ye ziyaret DEM Parti'den MHP lideri Devlet Bahçeli'ye ziyaret

09:21
Kulüp yöneticilerine bahis operasyonu 19 şüpheli gözaltında
Kulüp yöneticilerine bahis operasyonu! 19 şüpheli gözaltında
08:53
Yıllardır konuşulan fotoğrafın sırrı çözüldü UNICEF doğruladı
Yıllardır konuşulan fotoğrafın sırrı çözüldü! UNICEF doğruladı
08:12
Ankara’da nokta operasyon “Ağa“ lakaplı örgüt lideri dahil 12 kişi tutuklandı
Ankara'da nokta operasyon! "Ağa" lakaplı örgüt lideri dahil 12 kişi tutuklandı
08:11
Altın 6 haftanın en sert düşüşüne hazırlanıyor
Altın 6 haftanın en sert düşüşüne hazırlanıyor
08:10
Orta Doğu’da yeni cephe İran, Kuveyt’teki ABD üslerine bomba yağdırdı
Orta Doğu'da yeni cephe! İran, Kuveyt'teki ABD üslerine bomba yağdırdı
07:34
Oğuzhan Uğur gözaltına alındı
Oğuzhan Uğur gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2026 09:36:36. #.0.3#
SON DAKİKA: Trakya Üniversitesi Erasmus+ Projesinde Yer Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.