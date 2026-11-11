Trakya Üniversitesi Merkez Kütüphanede sınav temposundaki öğrencilere çorba dağıttı

Trakya Üniversitesi Merkez Kütüphanede sınav temposundaki öğrencilere çorba dağıttıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trakya Üniversitesi, ara sınav haftasında Merkez Kütüphanede sınavlara hazırlanan öğrencilere çorba dağıttı. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca verilen ikramla öğrenciler yoğun ders temposuna kısa bir mola verdi.
Trakya Üniversitesi, ara sınav haftasında kütüphanede ders çalışan öğrencilere çorba ikramında bulundu.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca Merkez Kütüphanede sınavlara hazırlanan öğrencilere moral ve motivasyon desteği sağlamak amacıyla çorba dağıtıldı.
Yoğun sınav temposunda ders çalışan öğrenciler, ikram sayesinde derslerine kısa bir mola verme imkanı buldu.
Kaynak: AA
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