Trakya Üniversitesi Mezuniyet Töreni Yapıldı - Son Dakika
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Trakya Üniversitesi Mezuniyet Töreni Yapıldı

Trakya Üniversitesi Mezuniyet Töreni Yapıldı
19.06.2026 13:35
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Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde 291 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı.

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde 2025-2026 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni'nde öğrenciler mezuniyet sevinci yaşadı.

Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen törende 291 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

Arkeoloji, Balkan Dilleri ve Edebiyatları, Mütercim ve Tercümanlık, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Tarih ile Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinden mezun olan 291 öğrencinin mezuniyet belgelerini aldığı törende konuşan Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, fakültenin akreditasyon süreci başta olmak üzere eğitim-öğretim faaliyetlerindeki çalışmalarını takdir ettiklerini söyledi.

Ailelere de seslenen Hatipler, "Bugün öğrencilerimizin olduğu kadar sizlerin de gurur günüdür. Çocuklarınız dört yıllık eğitimlerini tamamlayarak mezun oluyor. Bugüne kadar gösterdiğiniz emek ve fedakarlıklar için sizlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Hatipler, mezun öğrencilere hitaben de onlara güvendiğini ifade ederek merhamet ve dürüstlük ilkelerinden asla vazgeçmemelerini söyledi.

Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Müberra Gürgendereli ise fakültelerinin bilginin yanında insanı anlamayı, düşünmeyi, sorgulamayı ve geçmişle gelecek arasında köprü kurmayı öğreten bilim yuvaları olduğunu belirtti.

Fakültenin Trakya Üniversitesinin en köklü fakültelerinden biri olduğunu ifade eden Gürgendereli, kuruluşundan bu yana çok sayıda akademisyenin fakültenin gelişimine katkı sunduğunu söyledi.

Akreditasyon sürecinde destek veren üniversite yönetimine teşekkür eden Gürgendereli, "Fakültemiz kurulduğu günden bu yana alanında uzman çok sayıda hocayı bünyesinde barındırmıştır. Bu sebeple fakültemizin kıymetli hocalarına ve bütün öğretim elemanlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından öğrencilere diplomaları verildi.

Program, toplu fotoğraf çekimi ve kep atma töreniyle sona erdi.

Kaynak: AA

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