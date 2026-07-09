Trakya Üniversitesi\'nde Giriş Sınavları Başladı

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarının 2026-2027 eğitim-öğretim yılı giriş sınavları başladı.

Konservatuvarın ortaokul ve lise programlarına öğrenci alımı kapsamında düzenlenen giriş sınavlarının ilk aşaması olan teorik sınav gerçekleştirildi.

Ortaokul programı adayları bugün teorik sınava girerken, lise programı adaylarının teorik sınavı yarın yapılacak.

Giriş sınavlarına ortaokul ve lise programları için toplam 82 aday başvurdu. Aileler de sınav salonu önünde çocuklarını bekledi.

Sınavların ikinci aşamasını oluşturan yetenek sınavları ise 9-10 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Sınav sürecinin tamamlanmasının ardından kesin sonuçlar açıklanacak ve kayıt işlemleri başlatılacak.