Trakya Üniversitesi'nde Öğrenciler İskelet Çalışması Yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trakya Üniversitesi'nde Öğrenciler İskelet Çalışması Yapıyor

Trakya Üniversitesi\'nde Öğrenciler İskelet Çalışması Yapıyor
07.07.2026 10:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Biyoloji öğrencileri, doğa tarihi müzesine katkı sağlamak için iskelet hazırlıyorlar.

Trakya Üniversitesi Doğa Tarihi Müzesi'ne biyoloji bölümü öğrencilerinin bilimsel katkı sunduğu belirtildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, öğrenciler Makropreparasyon dersi kapsamında doğada hayatını kaybeden hayvanları bilimsel yöntemlerle iskeletleştirerek hem uygulamalı eğitim alıyor hem de müzenin koleksiyonuna katkıda bulunuyor.

Biyoloji Bölümü 3. sınıf bahar döneminde yürütülen Makropreparasyon dersi kapsamında öğrenciler, omurgalı hayvan iskeleti hazırlama tekniklerini uygulamalı olarak öğreniyor.

Ders kapsamında hazırlanan iskeletler, üniversite bünyesindeki müzede sergilenerek bilimsel ve eğitsel amaçlarla kullanılıyor.

Müzede yer alan materyallerin önemli bir bölümü, bölümün kuruluşundan bu yana 40 yılı aşkın süredir bu ders kapsamında hazırlanan çalışmalardan oluşuyor.

Böylece öğrenciler, teorik bilgilerini uygulamaya dönüştürmenin yanı sıra biyoloji alanında özel uzmanlık gerektiren bir teknik beceri de kazanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Yurtcan, uygulamalı eğitimin öğrencilerin akademik ve mesleki gelişiminde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, Makropreparasyon dersinin teorik bilgilerin uygulamayla pekiştirilmesine imkan sağladığını ifade etti.

Yurtcan, öğrencilerin teknik uzmanlık gerektiren alanlarda deneyim kazanırken aynı zamanda üniversitenin bilimsel birikimine ve Doğa Tarihi Müzesi'nin gelişimine de katkı sunduklarını söyledi.

Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Karaman ise ders kapsamında hiçbir canlıya zarar verilmediğini belirterek, kullanılan materyallerin doğal yollarla hayatını kaybeden ya da Milli Parklar tarafından üniversiteye teslim edilen hayvanlardan temin edildiğini ifade etti.

Karaman, bu çalışmaların biyoçeşitlilik hafızasının korunmasına ve doğal yaşamın bilimsel yöntemlerle gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağladığını kaydetti.

Kaynak: AA

Trakya Üniversitesi, Eğitim, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trakya Üniversitesi'nde Öğrenciler İskelet Çalışması Yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
NATO Zirvesi neden önemli, Ankara’da hangi kararlar alınabilir NATO Zirvesi neden önemli, Ankara'da hangi kararlar alınabilir?
Ankara’daki NATO Zirvesi anısına tedavülde kullanılacak özel 5 lira basıldı Ankara'daki NATO Zirvesi anısına tedavülde kullanılacak özel 5 lira basıldı
NATO’nun 1 numarasından Türkiye itirafı “Beni çok etkiledi“ diyerek anlattı NATO'nun 1 numarasından Türkiye itirafı! "Beni çok etkiledi" diyerek anlattı
Osmaniye’de düğün salonu önünde çıkan silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı Osmaniye'de düğün salonu önünde çıkan silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı
Cezaevinde büyük isyan 25 kişi hayatını kaybetti Cezaevinde büyük isyan! 25 kişi hayatını kaybetti
İran’a ihanet ettiği iddia edilen Kaani geri döndü İran'a ihanet ettiği iddia edilen Kaani geri döndü

10:06
NATO Zirvesi’ne damga vuracak hamle Ortak füze üretimi geliyor
NATO Zirvesi'ne damga vuracak hamle! Ortak füze üretimi geliyor
09:30
Milli Savunma Bakanı Güler: Ankara’dan verilecek mesaj açık olmalıdır
Milli Savunma Bakanı Güler: Ankara'dan verilecek mesaj açık olmalıdır
09:18
Bakan Fidan’dan NATO Zirvesi’ne dakikalar kala heyecanlandıran mesaj
Bakan Fidan'dan NATO Zirvesi'ne dakikalar kala heyecanlandıran mesaj
09:02
TRT spikeri Özkan Öztürk’ten olay Trump göndermesi
TRT spikeri Özkan Öztürk'ten olay Trump göndermesi
08:32
Trump müjdeyi vermeden 2 ülkede yangın başladı: Engellemeliyiz
Trump müjdeyi vermeden 2 ülkede yangın başladı: Engellemeliyiz
07:32
İstanbul’da AVM otoparkında skandal görüntü Yakalanınca hızla kaçtılar
İstanbul'da AVM otoparkında skandal görüntü! Yakalanınca hızla kaçtılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2026 10:32:06. #7.13#
SON DAKİKA: Trakya Üniversitesi'nde Öğrenciler İskelet Çalışması Yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.