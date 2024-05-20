Trakya Üniversitesi'nde 12. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu başladı - Son Dakika
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Trakya Üniversitesi'nde 12. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu başladı

Trakya Üniversitesi\'nde 12. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu başladı

Trakya Üniversitesi'nde düzenlenen 12. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu başladı. Sempozyumun açılışında konuşan TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, uluslararası barışın önemine vurgu yaparak, sempozyumun anlamlı olduğunu belirtti. Ayrıca, sempozyumda insan hakları ve afet eğitimi gibi konular da ele alındı.

20.05.2024 14:45
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Trakya Üniversitesinde (TÜ) 12. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu başladı.

Balkan Kongre Merkezi'ndeki programın açılışında TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Uluslararası Barış ve İnsan Hakları İçin "Sosyal Bilgiler Eğitimi" temasıyla işlenen sempozyumun çok anlamlı olduğunu söyledi.

Ukrayna ve Gazze'de tüm dünyanın gözü önünde insanların öldürüldüğünü belirten Tabakoğlu, "Dünyada her geçen gün suikast haberleri, kaza haberleri duyduğumuz bir ortamda sempozyumda barışı konuşmayı, 'uluslararası barışı nasıl tesis ederiz'i konuşmayı çok anlamlı buluyorum." dedi.

TÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevinç Sakarya Maden de Sosyal Bilgiler Eğitimcileri Birliği Derneği Başkanı Prof. Dr. Bayram Tay ve Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Musa Uludağ da açılış konuşması yaptı.

Ardından Bulgaristan'ın Eski Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis, "Avrupa İnsan Hakları Belgelerinin ulusal ve yerel düzeyde senkronizasyonu, Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye'deki idari olanaklar, yurttaş tutumları üzerine yapılan çalışmanın sonuçları" konulu sunum gerçekleştirdi.

İnsan haklarının her zaman gündemdeki konulardan olduğunu anlatan Azis, son 20 yılda belediyelerin bu konuda önemli adımlar attığına değindi.

Çok dilliliğin Avrupa entegrasyonunun bir hedefi olduğunu vurgulayan Azis, "Sınır bölgesinde çeşitli dilleri konuşabilme önem kazanmaktadır. Bununla birlikte Gümülcine, Kırcaali ve Edirne belediyeleri ile ilgili bunun bir zorunluluk kaynağı olduğu vurgulanıyor." diye konuştu.

Afet eğitiminin önemi anlatıldı

"Farklı Yönleriyle Afet Eğitimi" adlı panelde ise sempozyuma katılan akademisyen ve öğretmenlere afet eğitiminin önemi anlatıldı.

AFAD Arama Kurtarma Dairesi Başkanı Recep Şalcı, yaptığı konuşmada, afet eğitimi ve sağlam binanın depremlere karşı alınacak en önemli tedbirlerden olduğunu dile getirdi.

Afet eğitimi ve dayanıklı yapıların depremlerde hayat kurtardığının altını çizen Şalcı, "Öncelikle ülkemizde afet ve acil durumlarla ilgili yönetmelikler var. Buradaki amaç afetlere karşı eğitim birliğini sağmaktır." diye konuştu.

Afet eğitiminin toplumun her kesimine yayılması için AFAD'ın çalışmalar yaptığına dikkati çeken Şalcı, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim ve AFAD, öğrencilere afet eğitiminin verilmesi için çalışmalar gerçekleştiriyor. Bir kere anlatmayla afet eğitimi olmaz, bu bir kültür olmalıdır, müfredatın içerisinde yer almalıdır. O yüzden bizim bu kültürü işlememiz lazım. Afetlere karşı koordinasyonun içini doldurmamız lazım. Birlikte çalışma kültürünü artırabilirsek eğitimde başarılı olacağız."

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Afet Yönetimi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eyüp Artvinli de afet eğitimi ve depreme karşı alınacak tedbirlere yönelik sunum yaptı.

Sempozyuma, Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, akademisyenler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Sempozyum 23 Mayıs'ta sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trakya Üniversitesi'nde 12. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trakya Üniversitesi'nde 12. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu başladı - Son Dakika
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