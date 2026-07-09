Trakya Üniversitesi'nde Uygulamalı Eğitim Modeli - Son Dakika
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Trakya Üniversitesi'nde Uygulamalı Eğitim Modeli

Trakya Üniversitesi\'nde Uygulamalı Eğitim Modeli
09.07.2026 10:09
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Öğrenciler, tekstil atölyesinde uygulamalı eğitimle mesleki becerilerini geliştiriyor.

Trakya Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda uygulanan eğitim modeli kapsamında öğrenciler, hem mesleki becerilerini geliştiriyor hem de üniversite hastanesinin tekstil ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlıyor.

Yüksekokul bünyesindeki tekstil üretim atölyesinde yürütülen çalışma kapsamında öğrenciler, üretim sürecinin her aşamasında görev alarak uygulamalı eğitim görüyor.

Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü Başkanı Doç. Dr. Nilgün Becenen, uygulamanın öğrencilerin teorik bilgilerini üretim sürecinde pratiğe dönüştürmelerine imkan sağladığını belirtti.

Projenin "öğren" ve "üret" temelli iki aşamalı bir eğitim modeliyle yürütüldüğünü ifade eden Becenen, ilk aşamada öğrencilerin kumaş seçimi, dikim teknikleri, makine bakımı ve kalıp hazırlama gibi temel becerileri edindiğini söyledi.

İkinci aşamada ise öğrencilerin öğretim elemanlarının rehberliğinde üniversite hastanesinin tekstil ürünlerinin üretiminde görev aldığını aktaran Becenen, modelin teknik becerilerin yanı sıra ekip çalışması ve üretim disiplini gibi mesleki yetkinliklerin gelişimine de katkı sunduğunu dile getirdi.

Becenen, üretim sürecine aktif katılımın öğrencilerin özgüvenini ve mesleki motivasyonunu artırdığını belirterek, "Amacımız öğrencilerimize mesleki yetkinlik kazandırırken toplumsal katkı bilinci, kurumsal aidiyet ve sürdürülebilir üretim farkındalığı oluşturmak, birlikte üretmenin gücüyle psikolojik iyi oluşlarını da desteklemek." dedi.

Üretim sürecinde öğrencilere rehberlik eden Dr. Öğr. Üyesi İsmail Yüce ile Dr. Öğr. Üyesi Hayri Şen de uygulamalı eğitim modelinin öğrencilerin sektöre hazırlanmasına önemli katkı sunduğunu belirtti.

Akademisyenler, akademik bilgi ile uygulamayı bir araya getiren modelin öğrencilerin mesleki gelişimi ve istihdam olanaklarının artırılması açısından önemli rol üstlendiğini ifade etti.

Kaynak: AA

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