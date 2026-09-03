Trakya Üniversitesi'ndeki 5. Uluslararası Avrasya Mikoloji Kongresi tamamlandı

Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 5. Uluslararası Avrasya Mikoloji Kongresi (EMC'26), sona erdi.

Kongre Onursal Başkanı Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Asan, gazetecilere, Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleşen programın tamamlandığını belirtti.

Kongrede mantarların biyolojisi, çeşitliliği ve kullanım alanlarının ele alındığını anlatan Asan, kongreye farklı ülkelerden 100'ü aşkın akademisyen ve araştırmacının katıldığını dile getirdi.

TÜBİTAK destekli kongrenin verimli geçtiğini ifade eden Asan, "Tabi birçok kurum ve kişi de bize destek oldu hepsine teşekkür ediyoruz. TÜBİTAK desteği bu kongrenin önemini bir kez daha ortaya çıkarıyor. TÜBİTAK 5 yıldan bu yana kongrelerimize desteğini sürdürüyor çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

Asan, kongredeki programın yanı sıra katılımcıların kenti tanıyacağı sosyal program sunduklarını da kaydetti.