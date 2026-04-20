Trakya Üniversitesi öğrenci topluluklarından Çanakkale'ye tarih gezisi
20.04.2026 12:09
Trakya Üniversitesi Genç Yeşilay ile Tıbbiyeli Hikmet ve Değerler Öğrenci Topluluğu üyeleri, "Çanakkale'ye Tarih Yolculuğu" kapsamında şehitlikler ve önemli tarihi alanları ziyaret etti

Trakya Üniversitesi Genç Yeşilay Öğrenci Topluluğu ile Tıbbiyeli Hikmet ve Değerler Öğrenci Topluluğu tarafından Çanakkale'ye gezi düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinasyonunda "Çanakkale'ye Tarih Yolculuğu" temasıyla gerçekleştirilen geziye 44 öğrenci katıldı.

Program kapsamında öğrenciler, Çanakkale Kara Savaşları ve deniz zaferinin izlerini taşıyan tarihi mekanları uzman rehberler eşliğinde ziyaret etti.

Öğrenciler, Rumeli Mecidiye Tabyası'nda Seyit Onbaşı'nın kahramanlık hikayesini dinledi, Hilal-i Ahmer Müzesi'nde savaşın insani ve tıbbi boyutu ile Türk Kızılayın tarihsel rolü hakkında bilgi aldı.

Çanakkale Şehitler Abidesi'nde şehitler için saygı duruşunda bulunulup dua edilen programda, 57. Alay Şehitliği ve Conkbayırı Anıtı da ziyaret edildi.

Kaynak: AA

