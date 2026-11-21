Trakya Üniversitesi öğrencileri TÜBİTAK destekli iklim projelerini COP31'de tanıttıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trakya Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı öğrencileri, iklim ve biyolojik çeşitlilik projelerini Antalya'daki COP31'de tanıttı. TÜBİTAK 2209-A destekli üç proje, Yeşil Bölge'deki üniversite standında poster ve dijital sunumlarla aktarıldı.
Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrencileri, iklim değişikliği ve biyolojik çeşitliliğe yönelik projelerini Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında tanıttı.
Doç. Dr. Emel Baylan Tolksdorf yürütücülüğünde hazırlanan projeler, konferansın Yeşil Bölge alanındaki Trakya Üniversitesi standında ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
Doç. Dr. Emel Baylan Tolksdorf, Araştırma Görevlisi Didem Kavuran ve 9 öğrenciden oluşan ekip, çalışmalarını posterler ve dijital sunumlarla uluslararası katılımcılara aktardı.
TÜBİTAK 2209-A Programı kapsamında desteklenen üç araştırma projesinde biyolojik çeşitlilik, polinatörlerin korunması, kuraklığa dayanıklı bitkiler ve sürdürülebilir peyzaj uygulamaları ele alındı.
Öğrenciler, konferans kapsamında farklı ülkelerden katılımcılarla görüşerek peyzaj mimarlığının iklim değişikliğiyle mücadeledeki rolüne ilişkin çalışmalarını paylaşma fırsatı buldu.
Sizin düşünceleriniz neler ?