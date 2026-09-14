Trakya Üniversitesi yeni öğrenciler için oryantasyon rehberini yayımladı

Trakya Üniversitesinde yeni akademik yılında eğitime başlayan öğrencilerin üniversite yaşamına uyum süreçlerini desteklemek amacıyla hazırlanan "Trakya Üniversitesi Yeni Öğrenciler İçin Oryantasyon Rehberi" yayımlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan rehber, yeni öğrencilerin üniversite yaşamına daha kolay uyum sağlamalarına ve kendilerine sunulan olanakları yakından tanımalarına yardımcı olacak kapsamlı bir kaynak niteliği taşıyor.

Rehber, Trakya Üniversitesinde öğrenci olmanın sunduğu akademik, sosyal ve kültürel imkanların yanı sıra Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı; tarih, kültür ve eğitim kenti Edirne'de öğrenim görmenin avantajlarını da bir arada sunuyor.

Rehberde, akademik ve bilimsel olanaklardan yerleşke yaşamına, öğrenci topluluklarından kültür, sanat ve spor faaliyetlerine, kütüphane ve dijital hizmetlerden uluslararası değişim fırsatlarına kadar öğrencilerin üniversite yaşamında ihtiyaç duyabilecekleri bilgilere ayrıntılı biçimde yer veriliyor.

Yeni öğrencilerin üniversiteyi ve şehri yakından tanımalarına, sunulan hizmet ve fırsatlardan etkin biçimde yararlanmalarına katkı sağlaması hedeflenen rehber, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında gerçekleştirilecek oryantasyon programlarında da kullanılacak.