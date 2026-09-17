Trakya Üniversitesinde Gazze'de üniversite eğitimi konuşuldu - Son Dakika
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Trakya Üniversitesinde Gazze'de üniversite eğitimi konuşuldu

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Trakya Üniversitesinde Gazze\'de üniversite eğitimi konuşuldu
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Trakya Üniversitesinde (TÜ) "İsrail Saldırıları Altında Gazze'de Üniversite Öğrenimi" konulu program düzenlendi.

Trakya Üniversitesinde (TÜ) "İsrail Saldırıları Altında Gazze'de Üniversite Öğrenimi" konulu program düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Bilim İletişim Ofisi tarafından "Gazze İçin Bilim Kafe" etkinlikleri kapsamında Balkan Kongre Merkezi Senato Salonu'nda gerçekleştirilen programda, Gazze'deki yükseköğretimin durumu ele alındı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir, programın açılışında yaptığı konuşmada, UNESCO'nun 2026 verilerine göre Gazze'deki yükseköğretim kampüslerinin yaklaşık yüzde 95'inin çatışmalardan etkilendiğini, 90 bini aşkın öğrenci ile 5 bin 200 akademisyenin eğitim ve akademik yaşamının kesintiye uğradığını belirtti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eylem Bayır da savaş ve kriz dönemlerinde üniversite eğitiminin sürdürülmesinin önemine değindi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emirhan Kaya ise Filistin'in uluslararası hukuktaki statüsü ve eğitim hakkına ilişkin sunum yaptı.

Kaya, Gazze'deki çatışmaların eğitim altyapısını ciddi şekilde etkilediğini ve altyapı sorunlarının uzaktan eğitimin sürdürülmesini de güçleştirdiğini ifade etti.

Programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemile Arıkoğlu Ündücü, merkez müdürleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA
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