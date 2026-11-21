Trakya Üniversitesinin meslek yüksekokullarında öğrenim gören öğrenciler, Erasmus+ Programı kapsamında ilk kez Avrupa'da eğitim ve staj hareketliliğine katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü (MEYOK) ile Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğinde yürütülen tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları sonucunda meslek yüksekokulu öğrencileri uluslararası eğitim ve staj imkanlarından yararlanmaya başladı.

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği kapsamında İpsala Meslek Yüksekokulu Lojistik Programı öğrencisi Akın Karakaş, 2026-2027 eğitim öğretim yılı güz döneminde Bulgaristan'daki Todor Kableshkov Transport Üniversitesinde öğrenim görmeye başladı.

Erasmus+ Staj Hareketliliği kapsamında ise Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Seramik ve Cam Tasarımı Programı öğrencisi Melisa Feyza Aktaş, Fransa'daki Maison Dorison firmasında stajını tamamladı.

Keşan Meslek Yüksekokulu Laborant ve Veteriner Sağlık Programında öğrenim gören iki öğrenci de 2027 yılında gerçekleştirecekleri Erasmus+ hareketliliği için gerekli resmi işlemleri tamamladı.

Meslek Yüksekokulları Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Hayati Arda ile Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Rifat Gürgendereli, meslek yüksekokulu öğrencilerinin uluslararası eğitim ve staj fırsatlarından daha fazla yararlanabilmesi için gerekli imkan ve desteği sağlamayı sürdüreceklerini belirtti.

Trakya Üniversitesi, öğrencilerin uluslararası deneyim kazanmalarını ve mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla Erasmus+ hareketliliklerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.