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Trakya ve Marmara Bölgesi'nde Soğuk ve Yağışlı Hava Etkisi - Son Dakika
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Trakya ve Marmara Bölgesi'nde Soğuk ve Yağışlı Hava Etkisi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya ve Marmara Bölgesi'nin pazar gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğini açıkladı. Yağışların zamanla tüm bölgede etkili olması ve hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor. Rüzgarın da kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meteorolojik tahmin ve erken uyarıların takip edilerek dikkatli olunması istendi.

Trakya ve Marmara Bölgesi\'nde Soğuk ve Yağışlı Hava Etkisi
05.01.2024 - 22:06,
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METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), Trakya ve Marmara Bölgesi'nin pazar gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğini açıkladı.

?MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Trakya ve Marmara Bölgesi'nin, pazar gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı sistemin etkisi altına girmesinin beklendiği belirtildi. MGM açıklamasında devamla şöyle denildi:

"Buna bağlı olarak öncelikle bölgemizde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde başlayacak yağışların, zamanla tüm bölgede etkili olacağı tahmin ediliyor. 09.01.2024 salı gününden itibaren hava sıcaklıklarındaki azalmayla birlikte, yağmur, zamanla Trakya'da ve İstanbul'da karla karışık yağmur, bölgemizin kuzeyinde ve yüksek kesimlerinde hafif kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Halen mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, 09.01.2024 salı günü Trakya'dan başlamak üzere hafta boyunca hızlı ve ani düşüşle mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor. Rüzgarın, Pazar ve Pazartesi günleri bölgemizin batısı ve İstanbul' da güney ve batı yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor."

Açıklamada, soğuk ve yağışlı havanın meydana getireceği olumsuzluklara karşı meteorolojik tahmin ve erken uyarıların yakından takip edilerek, dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: DHA
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