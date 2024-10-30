Trami Tayfunu Hainan'da Can Aldı

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HAİKOU, 30 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki ada eyaleti Hainan'da etkili olan Trami Tayfunu nedeniyle 7 kişi hayatını kaybederken, bir kişiden haber alınamıyor.

Eyalet acil durum yönetimi yetkililerinin Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, bu yılki 20. tayfun olan ve 28 Ekim'den bu yana Hainan'ın birçok bölgesinde şiddetli yağışları tetikleyen Trami Tayfunu, 40.000'den fazla kişinin tahliye edilmesine neden oldu.

Su Kaynakları Bakanlığı Çarşamba günü Trami Tayfunu'nun Hainan'da devam eden etkileri nedeniyle oluşabilecek sellere karşı 5. seviye acil durum müdahalesi başlattı. Tayfunun en fazla etkilediği bölgelerden biri olan Qionghai kenti, Salı günü geç saatlerden itibaren sel ve rüzgar kontrolü için en üst seviyede acil durum müdahalesi ilan etti.

Trami Tayfunu'ndan etkilenen Hainan'ın birçok bölgesinde Çarşamba günü şiddetli yağış bekleniyor. Bu yağışlara bağlı olarak ani sel riskinin yüksek olduğu ve Wanquan Nehri'ndeki su seviyesinin uyarı seviyesini aşarak sele yol açabileceği belirtildi.

Bakanlık, selle mücadele çalışmalarına rehberlik etmek üzere sahaya bir çalışma grubu gönderdi. Ekipler, yüksek riskli bölgelerden insanların tahliyesine öncelik verecek.

Çin'in dört kademeli acil durum müdahale sisteminde, 1. seviye en şiddetli durumları gösteriyor.