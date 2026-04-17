Trampa'dan Batı Trakya Türk Azınlığı İçin Hak Talebi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trampa'dan Batı Trakya Türk Azınlığı İçin Hak Talebi

17.04.2026 16:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Müftü Mustafa Trampa, uluslararası hukukun azınlık haklarını tanımasını istedi.

TUĞBA ALTUN/AYBÜKE İNAL KAMACI - Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa, uluslararası hukukun kendilerine tanıdığı hakların uygulanmasını talep etti.

Trampa, 5. Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) katılmak üzere geldiği Antalya'da AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Batı Trakya Müslüman Türk toplumunun sadece son zamanlarda değil yarım asırdan fazla süredir sürekli boğuştuğu problemlerin bulunduğuna dikkati çeken Trampa, dini özgürlükler, vakıflar, eğitim ve kimlik sorunlarının yıllarca mücadele ettikleri temel meseleler olduğunu söyledi.

Trampa, bu sorunların hiçbirinin çözülmediğini ve daha da büyüdüğüne işaret ederek gerek Atina'daki merkezi yönetimin gerek yerel mekanizmaların bu anlamda olumlu niyetlerinin olmadığını gösterdiklerini belirtti.

Müftülük sorununun hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda en çok tartışılan konulardan olduğuna dikkati çeken Trampa, "Yunan devleti kendisine göre bir müftü tayin ediyor. Burada bizi, halkın seçtiği ya da benimsediği müftüleri kabul etmiyor." dedi.

"Uluslararası hukukun bize tanıdığı hakların uygulanmasını talep ediyoruz"

Batı Trakya Türk azınlığının haklarının, gerek 1913 Atina Antlaşması gerekse 1923 Lozan Barış Antlaşması gibi uluslararası antlaşmalarda garanti altına alındığını vurgulayan Trampa, "Biz, uluslararası hukukun, o antlaşmaların bize tanıdığı hakların uygulanmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

Trampa, Türkiye'nin İstanbul'daki Rum azınlığa gösterdiği gibi kendilerinin de iyi niyet görmek istediklerini, bu sorunun Yunanistan'ın iç meselesi değil iki devletin konuşması gereken önemli bir konu olduğunu vurguladı.

Yunan makamlarıyla Batı Trakya Türk azınlığı arasında diyalog mekanizmasının olmadığına dikkati çeken Trampa, uluslararası hukukun tanınmadığını ve azınlıkla istişare edilmeden yapılan uygulamaların olduğunu söyledi.

İstanbul'daki Rum Ortodoks Hristiyan ve Batı Trakya'daki Türk azınlığa ilişkin meselelerin karşılıklı görüşüldüğünü dile getiren Trampa, "Sayın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bizim meselemizi dile getirdiği bazı hususlar her zaman bize moral olmuştur. Azınlığın kendi varlığını sürdürmek, daha güçlü hissetmek için moral açısından ana vatanını yanında görmesi çok önemli." dedi.

Trampa'ya Anadolu Ajansının (AA), İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımı tüm açıklığıyla ortaya koyan ve temel delil niteliğindeki görsellerin yer aldığı "Kanıt" isimli kitabı hediye edildi.

Kaynak: AA

Dış Politika, Batı Trakya, Güncel, Müftü, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaldırımdan kaçtı, 500 bin liradan oldu Kaldırımdan kaçtı, 500 bin liradan oldu
Lionel Messi, İspanya’dan kulüp satın aldı Lionel Messi, İspanya'dan kulüp satın aldı
İstanbul’da İsrail Konsolosluğu önündeki terör saldırısına ilişkin bir kişi daha tutuklandı İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önündeki terör saldırısına ilişkin bir kişi daha tutuklandı
Maraş saldırganı, sessiz sedasız toprağa verilmiş Maraş saldırganı, sessiz sedasız toprağa verilmiş
Üniversite hocası maganda kurşunuyla hayatını kaybetti Üniversite hocası maganda kurşunuyla hayatını kaybetti
Eski Esenlik Genel Müdürü Veysel Tay, okul saldırısı paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı Eski Esenlik Genel Müdürü Veysel Tay, okul saldırısı paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı

16:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan üstüne basa basa uyardı: Tehlikeli bir eşikteyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan üstüne basa basa uyardı: Tehlikeli bir eşikteyiz
16:32
Fenerbahçe’den okul saldırıları sonrası anlamlı hareket
Fenerbahçe'den okul saldırıları sonrası anlamlı hareket
16:11
Hürmüz Boğazı’nın açıklamasına Trump’tan ilk yorum
Hürmüz Boğazı'nın açıklamasına Trump'tan ilk yorum
16:05
Hürmüz’ün açılmasının ardından piyasalarda hareketlilik İşte petrol ve altında son durum
Hürmüz'ün açılmasının ardından piyasalarda hareketlilik! İşte petrol ve altında son durum
15:49
Hürmüz Boğazı tamamen açıldı
Hürmüz Boğazı tamamen açıldı
14:14
Şanlıurfa’da bir ortaokulda öğretmene bıçaklı saldırı girişimi Zanlı bu kez veli
Şanlıurfa'da bir ortaokulda öğretmene bıçaklı saldırı girişimi! Zanlı bu kez veli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 17:11:13. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.