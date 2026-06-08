Tramvay Kazasında 6 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Fatih'te tramvayın altında kalan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda ilerleyen tramvay, Laleli durağında 6 yaşındaki Özbekistan uyruklu Muhammed M. M'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir süre sürüklenen çocuk, aracın altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Muhammed M. M'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Ekiplerin çalışmasıyla tramvayın altından çıkarılan çocuğun cenazesi morga kaldırıldı.
Öte yandan kaza nedeniyle Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda bir süre aksayan seferler, olay yerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından normale döndü.
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