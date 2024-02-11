İzmit'te tramvay yolunda unutulan çantadan cüzdan ve bebek biberonu çıktı - Son Dakika
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İzmit'te tramvay yolunda unutulan çantadan cüzdan ve bebek biberonu çıktı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tramvay yolunun kenarında unutulan bir çanta, polisi harekete geçirdi. Çanta fünye ile patlatıldıktan sonra içinden cüzdan, bebek biberonu ve kişisel eşyalar çıktı. Olayın ardından tramvay seferleri durduruldu ancak olumsuz bir durum olmadığı anlaşılınca seferler yeniden başlatıldı.

11.02.2024 18:09
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KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde tramvay yolu kenarında unutulan çanta, polisi harekete geçirdi. Fünye ile patlatılan çantadan cüzdan, bebek biberonu ve kişisel eşyalar çıktı.

Olay, saat 15.30 sıralarında İzmit ilçesinin en işlek noktalarından biri olan Karabaş Mahallesi Kent Meydanı mevkisinde meydana geldi. Tramvay yolunun kenarında kadın çantası görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Tramvay seferleri durduruldu, meydan şeritlerle kapatıldı. Bomba imha uzmanı da çantayı fünye ile kontrollü şekilde patlattı. Çantadan cüzdan, bebek biberonu ve kişisel eşyalar çıktı. Olumsuz bir durum olmadığı anlaşılınca durdurulan seferler, yeniden başlatıldı. (DHA)

İzmit\'te tramvay yolunda unutulan çantadan cüzdan ve bebek biberonu çıktı
Kaynak: DHA

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