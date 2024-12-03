Tramvay Yolunda Komik Uyku

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Tramvay yolundaki keyif uykusunu vatman bozdu

Komedi filmlerini aratmayan olay

KOCAELİ - Kocaeli'de komedi filmlerini aratmayan bir olay gerçekleşti. Tramvay yolunda keyif uykusuna yatan vatandaşın rahatını vatman bozdu. Yoldan kalkan vatandaş, kibarca tramvaya yol verdi.

İlginç olay, gece saatlerinde İzmit ilçesi Şehabettin Bilgisu caddesinde meydana geldi. Alkollü olduğu görülen vatandaş, tramvayın geçtiği rayların üzerine yattı. Keyif uykusuna dalan vatandaşın rahatı, tramvayın gelmesi ile bozuldu. Kibarca yerden kalkan vatandaş, bekleyen tramvaydan özür dileyerek yol verdi. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi. Görüntüleri izleyenler gülmekten kendilerini alamadı.