Trappes'te ırkçılık karşıtı gösteriye 15 bin kişi katıldı, Rabeh Le Pen klanını suçladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Trappes'te ırkçılık karşıtı gösteriye 15 bin kişi katıldı, Rabeh Le Pen klanını suçladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trappes\'te ırkçılık karşıtı gösteriye 15 bin kişi katıldı, Rabeh Le Pen klanını suçladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trappes'te bir hafta önceki terör saldırısında ölen Pengo Bossio Wangi, ırkçılık karşıtı gösteride anıldı. Belediye Başkanı Ali Rabeh, gösteriye 15 bin kişinin katıldığını belirterek Le Pen klanını nefret yaymakla suçladı; 7 yaralı için dayanışma mesajı verildi.

Fransa'nın Trappes kentinde bir hafta önce düzenlenen terör saldırısının ardından binlerce kişinin katılımıyla ırkçılık karşıtı gösteri düzenlendi.

Fransa'nın Yvelines iline bağlı Trappes'teki Merisiers Meydanı'nda ırkçılık karşıtları bir araya geldi.

Gösteride, bir hafta önce aynı kentte düzenlenen terör saldırısında öldürülen Kongo asıllı Fransız Pengo Bossio Wangi anıldı, yaralanan 7 kişi için de dayanışma mesajları verildi.

Wangi için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulan gösteride, Fransa'nın ulusal marşı La Marseillaise okundu.

Ellerinde "Irkçılığı durdurun", "Pengo için adalet" ve "Irkçılık öldürür" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, ülkede artan ırkçılığa tepkilerini dile getirdi.

Gösteriye, Fransız cumhurbaşkanı adayları Jean-Luc Melenchon, Marine Tondelier ve Raphael Glucksmann'ın yanı sıra çok sayıda siyasetçi de katıldı.

"Arapları, siyahileri ve Müslümanları hedef aldığını açıkça belirtiyor"

Trappes Belediye Başkanı Ali Rabeh, burada yaptığı konuşmada, yakınlarının Wangi'yi tutkunu olduğu sporu mesleği haline getirmek isteyen çalışkan ve mutlu bir genç olarak anlattığını söyledi.

Rabeh, "O bir oğul, bir kardeş, bir arkadaştı. Katilinin mermilerini ve nefretini hak etmedi." diyerek saldırganın mağdurlarını rastgele seçmediğini vurguladı.

"(Saldırgan) Arapları, siyahileri ve Müslümanları hedef aldığını açıkça belirtiyor." ifadelerini kullanan Rabeh, saldırganın nefretinin, azınlıkları hedef tahtası haline getiren söylemlerin zihninde tekrar edilip yerleşmesiyle oluştuğu değerlendirmesinde bulundu.

Rabeh, "Daha ne olması gerekiyor gözlerinizi açmanız için?" diyerek, Ulusal Birlik (RN) Partisini ülkede on yıllardır nefret yaymakla suçladı.

RN cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen ve ailesini kasteden Rabeh, "Le Pen klanı dün Yahudileri açıkça hedef alıyordu. Bugün ise Müslümanları, göçmenleri ve onların soyundan gelenleri parmakla gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rabeh, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Trappes'teki gösteriye 15 bin kişinin katıldığını belirtti.

Süreç

Yvelines ilinde komşu kentler Trappes ve La Verriere'de 23 Ekim'de Kevin Tessier, bulunduğu araçtan etraftakilere ateş açmıştı. Terör saldırısında 1 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

39 yaşındaki saldırgan Tessier, aynı gün olay yerinde gözaltına alınmış, 29 Ekim'de ise tutuklanmıştı.

Kaynak: AA
GüncelTerörDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Elektrikte devlet desteği düşürüldü 6,5 milyon aboneye zam göründü Elektrikte devlet desteği düşürüldü! 6,5 milyon aboneye zam göründü
Ekim bitmeden kış bastırdı Kar yolları kapladı, araçlar yolda kaldı Ekim bitmeden kış bastırdı! Kar yolları kapladı, araçlar yolda kaldı
Kızılcık Şerbeti’nde sürpriz ayrılık Sevilen oyuncu iki bölüm sonra veda edecek Kızılcık Şerbeti'nde sürpriz ayrılık! Sevilen oyuncu iki bölüm sonra veda edecek
BOTAŞ, kasım ve aralık için 81 ilde konut abonelerinin gaz limitlerini güncelledi BOTAŞ, kasım ve aralık için 81 ilde konut abonelerinin gaz limitlerini güncelledi
G20’de aile fotoğrafı, Lavrov’la aynı kare istenmeyince programdan çıkarıldı G20'de aile fotoğrafı, Lavrov'la aynı kare istenmeyince programdan çıkarıldı
Liverpool’da Fenerbahçe maçı öncesi kriz Liverpool'da Fenerbahçe maçı öncesi kriz
00:28
Polonya’da Anayasa Mahkemesi başkanı, zinciri keserek binaya girmeye çalıştı
Polonya'da Anayasa Mahkemesi başkanı, zinciri keserek binaya girmeye çalıştı
23:43
Derbi cezası ertelenecek mi TFF, Abdülkerim Bardakcı için kararını açıkladı
Derbi cezası ertelenecek mi? TFF, Abdülkerim Bardakcı için kararını açıkladı
22:48
Hamile kızını ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşını öldürdü
Hamile kızını ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşını öldürdü
22:40
Polonya karıştı Cumhurbaşkanının ülkede olmadığı sırada polis, Anayasa Mahkemesi’ni bastı
Polonya karıştı! Cumhurbaşkanının ülkede olmadığı sırada polis, Anayasa Mahkemesi'ni bastı
22:32
Osimhen maç sonundaki görüntüsüyle korkuttu
Osimhen maç sonundaki görüntüsüyle korkuttu
20:18
Suriye’de sel: 7 ölü
Suriye'de sel: 7 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2026 01:23:13. #.0.2#
SON DAKİKA: Trappes'te ırkçılık karşıtı gösteriye 15 bin kişi katıldı, Rabeh Le Pen klanını suçladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android