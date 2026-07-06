TREDAŞ Akıllı Sayaç Sistemini Devreye Aldı - Son Dakika
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TREDAŞ Akıllı Sayaç Sistemini Devreye Aldı

06.07.2026 13:10
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TREDAŞ, akıllı sayaç veri yönetim sistemi ile elektrik dağıtımında dijital dönüşümü başlattı.

Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ), Milli Akıllı Sayaç Sistemlerinin Yaygınlaştırılması (MASS) Projesi kapsamında Akıllı Sayaç Veri Yönetim Sistemi'ni devreye aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayımlanan usul ve esaslar doğrultusunda yürütülen proje kapsamında devreye alınan sistemle, akıllı sayaçlardan elde edilen veriler uzaktan okunabilecek ve gelişmiş analiz altyapısıyla işlenerek şebeke yönetimi daha etkin şekilde yapılacak.

Sistem kapsamında önümüzdeki 5 yıl içerisinde yaklaşık 500 bin elektronik sayaç, haberleşme altyapısına sahip akıllı sayaç PRO ve EKO sayaçlarla değiştirilecek.

Böylece elektrik sayaçları yalnızca tüketim ölçen cihazlar olmaktan çıkarak şebekenin en uç noktasında çalışan akıllı sensörler haline gelecek.

Teknik Kalite Kayıt Özellikli sayaçlar sayesinde gerilim kalitesi ve voltaj dalgalanmaları anlık izlenebilecek, iki yönlü haberleşme özelliğine sahip akıllı sayaç PRO cihazları ise şebekede oluşabilecek arıza risklerini Kesinti Yönetim Sistemi'ne anında ileterek müdahale sürelerinin azaltılmasına katkı sağlayacak.

Açıklamada, TREDAŞ'ın bugüne kadar uzaktan izleme sistemlerinde ağırlıklı olarak yüksek tüketimli kullanıcıları takip ettiği, kullanıcı sayısının yaklaşık yüzde 3'ünü oluşturan bu grup üzerinden dağıtılan enerjinin yüzde 72'sinin uzaktan izlenebildiği belirtildi.

2026-2030 dönemini kapsayan planlama doğrultusunda kullanıcı bazındaki uzaktan izleme oranının yüzde 50'nin üzerine çıkarılmasının hedeflendiği aktarılan açıklamada, yeni yapıda akıllı sayaç PRO cihazlarının teknik kalite ve tüketim verilerini saniye bazında toplayacağı, EKO sayaçların ise aynı haberleşme altyapısıyla uzaktan izleme yeteneğini daha geniş abone kitlesine yaygınlaştıracağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TREDAŞ Genel Müdürü Necati Ergin, söz konusu adımın elektrik dağıtımında dijital dönüşüm vizyonunun önemli yapı taşlarından biri olduğunu belirtti.

Ergin, akıllı sayaç veri yönetim sistemiyle sayaçlardan toplanan verilerin merkezi olarak analiz edileceğini, bu sayede operasyonel süreçlerin hızlandırılacağını, müşteri hizmetlerinin geliştirileceğini ve veri odaklı yönetimde yeni bir dönemin başlayacağını ifade etti.

Kaynak: AA

Dijital Dönüşüm, Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Güncel, Son Dakika

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