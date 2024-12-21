Tren Kazası: Şakir Güler Raylardan Geçerken Hayatını Kaybetti

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TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde rayların üzerinden geçmeye çalışan Şakir Güler (38), trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Ergene'nin Cumhuriyet Mahallesi eski Çorlu Panayırı mevkisinde meydana geldi. Bölgede hayvan çiftliği bulunan Şakir Güler, otomobili ile tren yolunun yanına geldi. Burada aracını park eden Güler, rayların üzerinden karşıya geçmek isterken Edirne- İstanbul seferini yapan yolcu treni çarptı. Tren yoluna devam ederken, olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Güler'in öldüğü belirlendi. Güler'in cansız bedeni, Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber- Kamera: Mehmet YİRUN/TEKİRDAĞ,