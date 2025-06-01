Tren Minibüse Çarptı, Sürücü Yaralandı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde hemzemin geçitte trenin çarptığı minibüsün sürücüsü yaralandı.
Eskişehir- Denizli seferini yapan 7617833 sefer sayılı yolcu treni, ilçenin Kumalar Sokağı'ndaki kontrolsüz hemzemin geçitte, M.Ç'nin kullandığı 03 AEM 078 plakalı minibüse çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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