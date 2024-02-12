Trinidad ve Tobago'da Petrol Sızıntısı Ulusal Acil Duruma Neden Oldu - Son Dakika
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Trinidad ve Tobago'da Petrol Sızıntısı Ulusal Acil Duruma Neden Oldu

Trinidad ve Tobago\'da Petrol Sızıntısı Ulusal Acil Duruma Neden Oldu

Trinidad ve Tobago Başbakanı Keith Rowley, Karayipler bölgesinde alabora olan bir gemiden kaynaklanan petrol sızıntısının ülkede ulusal acil duruma sebep olduğunu açıkladı. Gemiden ne kadar petrol sızdığı henüz tespit edilemezken, Tobago'daki birçok sahilin kirlendiği belirtildi. Temizleme çalışmaları ve gerekli fonun tespiti için durumun kontrol altına alınmasının beklenmesi gerektiği ifade edildi.

12.02.2024 20:41
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SAN Karayipler'deki Trinidad ve Tobago'nun Başbakanı Keith Rowley, Karayipler bölgesinin doğusunda alabora olan bir geminden kaynaklanan petrol sızıntısının ülkesinde "ulusal acil durum"a sebep olduğunu söyledi.

Basın toplantısında konuşan Rowley, Tobago bölgesi yakınlarında alabora olan geminin kime ait olduğunuN ve gemiden ne kadar petrol sızdığınıN henüz tespit edilemediğini belirtti.

Petrol sızıntısının, Tobago'daki birçok sahili kirlettiğini kaydeden Rowley, bu olayın ülkede "acil durum"a yol açtığını ifade etti.

Rowley, petrol sızıntısını temizleme çalışmaları ve söz konusu çalışmalar için gerekli fonun tespitinin ancak durum kontrol altına alındıktan sonra mümkün olacağını söyledi.

Olumlu hava şartları nedeniyle olay yerindeki çalışmaların iyi ilerlediğini ifade eden Rowley, birkaç ülkeden bu konuda yardım teklifi aldıklarını aktardı.

Tobago Meclisi Genel Sekreteri Farley Augustine de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, dalgıçların, gemideki sızıntıyı kontrol etmek için çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Yetkililer, dün Cove sanayi bölgesi açıklarında 7 Şubat'ta alabora olan gemiden petrol sızdığını belirtmişti.

Kaynak: AA

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