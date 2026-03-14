Troya Pavyonu Malta Bienali'nde Açıldı

14.03.2026 15:50
Troya Pavyonu, Malta Bienali kapsamında açıldı, Akdeniz sanatıyla Troya'nın mirasını buluşturdu.

Çanakkale Bienali İnisiyatifi (CABININ) tarafından hayata geçirilen ve küratörlüğünü Deniz Erbaş'ın üstlendiği "Troya Pavyonu", 2. Malta Bienali'nin resmi programı kapsamında açıldı.

CABININ'den yapılan açıklamaya göre, Malta'nın tarihi şehri Birgu'daki Old Armoury binasında gerçekleştirilen açılışla, Troya'nın çok katmanlı mirası Akdeniz'in modern sanat dünyasıyla buluştu.

Açılışa, Türkiye'nin Valetta Büyükelçisi Barkın Kayaoğlu ve Heritage Malta Yönetim Kurulu Başkanı Mario Cutajar katıldı.

Büyükelçi Kayaoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, bu projenin sadece bir sergi değil, Akdeniz'in ortak çağdaş sanat bağlamında kurulan bir "kültürel diyalog jesti" olduğunu belirtti.

Küratör Deniz Erbaş da serginin Malta Bienali ile ortak noktasına ilişkin, "Malta Bienali gibi, Çanakkale Bienali de yaklaşık 20 yıldır kentimizin zengin kültürel, sosyal ve doğal mirasını uluslararası çağdaş sanat ortamıyla buluşturma ve Çanakkale'yi Akdeniz havzasında önemli bir sanat ve kültür kenti olarak konumlandırma misyonuyla çalışmalarını sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

Troya'yı sadece bir antik kent değil aynı zamanda mitoloji ve güncel sanatın da kesiştiği bir nokta olarak konumlandıran sergide, David Blandy, Georgios Katsagelos, Jakob Gautel, Katrin Korfmann, Jens Pfeifer, Pınar Yolaçan ve Seyhan Boztepe'nin eserleri yer alıyor.

Sanatçılar, video, fotoğraf ve yerleştirme gibi farklı disiplinlerle Troya'yı bugünün dünyasıyla ilişkilendiriyor.

Sergi, Dr. Gökhan Gündoğdu Müzesi ve Kurukahveci Mehmet Efendi'nin desteğiyle, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Troya Kazıları işbirliğinde hayata geçirildi.

Serginin proje danışmanlığını ise Troya Kazı Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan ve Prof. Dr. Didem Çatal üstlendi.

Malta'da 29 Mayıs'a kadar ziyarete açık olacak sergi, Prof. Dr. Rüstem Aslan'ın Troya üzerine söyleşisiyle son bulacak. Sergi, daha sonra yeni sanatçıların da katılımıyla Adana'da Dr. Gökhan Gündoğdu Müzesi'nde yeniden ziyarete açılacak.

Kaynak: AA

