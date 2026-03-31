TRT 2'de Nisan Ayı Film Seçkisi - Son Dakika
TRT 2'de Nisan Ayı Film Seçkisi

31.03.2026 16:45
TRT 2, Nisan'da çeşitli ülkelerden ödüllü filmleri her akşam sunacak. İzleyicilere farklı deneyimler.

TRT 2, nisan ayında farklı ülkelerden seçilmiş filmleri her akşam sinemaseverlerle buluşturacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Moğolistan'dan Somali'ye, İran'dan Rusya'ya uzanan özel seçkide, ödüllü ve TV'de ilk kez gösterilecek filmler izlenebilecek. Farklı kültürlerden hikayeler barındıran filmler, sinemaseverlere seçkin bir izleme deneyimi sunacak.

Yönetmenliğini Baran Gündüzalp'ın üstlendiği "Rosinante" 4 Nisan'da, Amerikalı Andrew Boodhoo Kightlinger'ın filmi "Dağda Kaybolmak" (Lost on a Mountain in Maine) ise 10 Nisan'da televizyonda ilk kez seyirciyle buluşacak.

Joachim Heden'in "Dipte" filmi 17 Nisan'da, Ninna Palmadottir'in "Yalnızlık" filmi 18 Nisan'da, Shawn Seet'in "Fırtına Çocuk" filmi 24 Nisan'da, Bill Pohlad'ın "Çılgın Hayaller" yapımı ise 25 Nisan'da televizyonda ilk kez yayımlanacak.

Seçki 23 Nisan'da yönetmen Hayao Miyazaki'nin "Gökteki Kale", 27 Nisan'da Somalili yönetmen Mo Harawe'in "Cennetin Yanındaki Köy" yapımlarıyla devam edecek.

Nisanın ilk günü "Kızım" (Menina)?, 2 Nisan da "Sadece Farklı", 3 Nisan'da "Güneşin Çocukları" (Khorshid)?, 5 Nisan'da "Küheylan", 6 Nisan'da "Katwe Kraliçesi" (Queen of Katwe)?, 7 Nisan'da "?Öğretmen" (The Teacher)?, 8 Nisan'da "Notting Hill'deki Pastane" (Love Sarah)?, 9 Nisan'da "Mücadele" (Harka)?, 11 Nisan'da "Dönüş" (Vozvrashchenie),12 Nisan'da "Hayatın Renkleri" (Gabbeh)?, 13 Nisan'da "Umutsuz Saatler" (Lakewood)?, 14 Nisan?'da "?Ülkem İçin" (For My Country)?, 15 Nisan'da "?Keman Öğretmeni" (Tudo Que Aprendemos Juntos)?, 16 Nisan'da "?Balık?" filmleri izlenebilecek.

"Cadı Avcıları" (Zlogonje)? 19 Nisan?'da, "Bir Daha June" (June Again) ?20 Nisan'da, "DNA" (ADN)? 21 Nisan?'da, "Benim Adım Nero" yapımı 22 Nisan'da, "127 Saat" 26 Nisan'da, "Paranoid Park?" 28 Nisan?'da, "?İnişli Çıkışlı Bir Öykü" (A Bumpy Story)? 29 Nisan'da, "Kurallar Bunlar" (Takva su Pravila) da 30 Nisan'da yayınlanacak."

Filmler 21.30'da izlenebilecek.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TRT 2'de Nisan Ayı Film Seçkisi - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: TRT 2'de Nisan Ayı Film Seçkisi - Son Dakika
