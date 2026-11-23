TRT, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla televizyon ve radyo kanallarında özel program, belgesel ve konserleri izleyici ve dinleyicilerle buluşturacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 24 Kasım 1928'de Başöğretmen unvanını alması dolayısıyla kutlanan Öğretmenler Günü kapsamında farklı kanallarda özel içerikler yayınlanacak.

TRT 1'de "10.30'da Alişan ile Hayata Gülümse", 17.30'da "Lingo Türkiye" ekrana gelecek.

TRT 2'de 12.30'da görme engelli müzik öğretmeni Eyüp Sultan Aylar'ın müzik yolculuğunu konu alan "Müstesna", 17.00'de "Başka Bir Sahne", 17.30'da Hülya Koçyiğit'in sunumuyla "Film Gibi Hayatlar" yayınlanacak. Bir öğretmenin inancını ve rehberliğini konu alan "Keşke Kış Uykusuna Yatabilsem" filmi de 21.30'da izleyiciyle buluşacak.

TRT Belgesel'de Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşayan insanların hikayelerini ele alan "Çizgisiz Defter" 19.30'da, Anadolu'nun farklı bölgelerinde görev yapan dört öğretmenin yaşamını anlatan "Öğretmenim" belgeseli 20.00'de yayınlanacak.

TRT Müzik'te "Öğretmenler Günü Özel Konseri" 16.00'da ekranda olurken TRT Türk'te 17.00'de öğretmenliğin önemini ve eğitimcilerin topluma katkısını ele alan "Benim Güzel Ailem" programı izlenebilecek.

TRT EBA'da 8.00'de "24 Kasım: Benim Hikayem", 23.45'te de "24 Kasım Öğretmenler Günü Söyleşileri" yayınlanacak.

TRT Genç'te "Genç Takvim" 9.45'te, "Gençlik Dediğin" 15.30'da, "Öğretmenim" programı ise 21.45'te izleyicinin beğenisine sunulacak.

TRT Diyanet Çocuk'ta çocuklara yönelik eğitici içerikler sunan "Mercanya" 8.25'te yayında olacak.

TRT radyolarında da Öğretmenler Günü'nün anlam ve önemine yönelik özel içeriklere yer verilecek.