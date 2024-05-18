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TRT'nin dizisi Küçük Dahi İbn-i Sina ikinci sezonuyla geliyor

TRT\'nin dizisi Küçük Dahi İbn-i Sina ikinci sezonuyla geliyor

TRT'nin dijital platformu "tabii"nin dizilerinden "Küçük Dahi İbn-i Sina", ikinci sezonunda sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin oyuncuları, yeni sezon hakkında açıklamalarda bulundu. İkinci sezonda seyircileri daha maceralı ve komik sahnelerin beklediği belirtildi.

18.05.2024 12:48
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TRT'nin dijital platformu "tabii"nin dizilerinden "Küçük Dahi İbn-i Sina", ikinci sezonunda sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Dizinin Bozdağ Film Platosu'ndaki setinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren dizi oyuncuları, karakterlerine ve dizinin içeriğine dair AA muhabirine açıklamada bulundu.

İbn-i Sina'yı canlandıran Kaan Alp Dayı, ilk sezonun kendisi için alışma süreci olduğunu belirterek, "İşler bazen yavaş gidiyordu ama yine de eğlenceliydi, ekibi seviyordum. Ekipte değişiklikler oldu ama yine güzel toparladık. Çekimler çok mutlu geçti. Ben de bu sürede bazı şeyler öğrendim, oyunculuğumu geliştirdim." dedi.

İkinci sezonda seyircileri daha maceralı ve komik sahnelerin beklediğinin altını çizen Dayı, "Daha değişik karakterler, daha farklı bir İbn-i Sina olacak. İkinci sezon çekimleri de güzel ve mutlu bir şekilde geçti. Yeni oyuncularımız geldi. Onlarla da güzel çalıştık." şeklinde konuştu.

"Başarımızı ikinci sezona taşımayı hedefliyoruz"

Sina'nın babası Abdullah karakterini canlandıran Meriç Özkaya, ilk sezonda beklentilerin üzerinde bir ilgi gördüklerine dikkati çekerek, "Ailecek izlenecek bir iş yaptığımıza inanıyoruz. Birinci sezondaki o güzel başarıyı şimdi ikinci sezona taşımayı hedefliyoruz. Amacımız insanlara güzel anlar geçirtmek ve aile sıcaklığını hissettirmek. Bu sıcaklığı hissettirdiğimize inanıyoruz. Sağ olsun seyircilerimiz, çoğunlukla küçük dostlarımız bizi izliyor. Onun güzel bir getirisi olduğunu, mutluluk verdiğini hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Özkaya, karakterine hazırlanabilmek için İbn-i Sina hakkında çok araştırma yaptığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"İnanılmaz bir ilim ve bilim adamı olarak Batı'ya çok büyük örnekler vermiş ve yazılan tıp kitaplarına vesile olmuş bir insandan bahsediyoruz. Ben de böyle bir dehanın babasını oynuyorum. Sina'yı bazen azarlıyorum, kızıyorum babası olarak. Bazen anlamıyorum, çünkü özel bir çocuk. Özel bir çocuk olduğunun ailesi tam farkında değil. Yüksek bir zeka, dahi bir insan ama o bir çocuk. Bunların hepsini yansıtmaya çalıştık. Hayatından tabii ki temel şeyleri hiçbir zaman değiştirmedik. Temel olan senaryo da değişmedi, fakat kurgusal yönleri oldu."

İkinci sezonun daha maceralı geçeceğini aktaran Özkaya, çekimleri tamamlanan yeni sezon bölümlerini izleyenlerin beğeneceğini kaydetti.

"Çocukların potansiyelini ortaya çıkarmaya destek olacak bir iş"

Oyuncu Deniz Bolışık da çekimleri keyifle sürdürdüklerini belirterek, "Burası bizim evimiz gibi oldu. Kamera arkasında da eğleniyoruz. O yüzden çekimler güzel gidiyor. Ekibimiz de çok tatlı." değerlendirmesinde bulundu.

Dizide Sina'nın annesi Şehriyar karakterini oynayan Bolışık, karakterine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Dünyada inanılmaz yeniliklerin başlangıcı olan bir karakterin annesini oynuyor olmak insanı heyecanlandırıyor açıkçası. Sonuçta şifaya dokunan bir hikayesi var ve bunun, çocukların kendi hayatındaki potansiyelini ortaya çıkarma güçlerine çok destek olacak bir iş olduğunu düşünüyorum. Yaptığımız şeyin karşılık bulduğunu, bir yerlerde bir çocuğun hayatına dokunduğunu da düşünüyorum. O yüzden benim için çok kıymetli."

Yeni sezonda izleyicilerin Sina karakterinin farklı maceralarına şahit olacağına işaret eden Bolışık, "Sina tabii ki Sinalığını yapmaya devam ediyor. Bu sırada ailesinin onunla geçirdiği vakit kıymetli. Sonuçta dahi bir çocuğunuz olduğunda da onunla ilgilenmek ve onun hayatındaki başarılarına uyum sağlayabilmek kolay olmuyor. O yüzden de trajikomik, bazen de komik şeylerin çıktığı anlar var." diye konuştu.

"Seyirciyi çok güzel bölümler bekliyor"

İbn-i Sina'nın hocası Artuk Efendi'yi canlandıran Osman Albayrak ise ikinci sezonun gayet keyifli geçtiğini söyleyerek, "Daha çok deneyler yapıyoruz, ilme dair yeni buluşlar hazırlıyoruz. Çok eğleniyoruz. Güzel bir ekibimiz var. Bütün şartlarımız iyi, keyfimiz gayet yerinde. Seyirciyi çok güzel bölümler bekliyor."

Albayrak, canlandırdığı karaktere ilişkin de şunları aktardı:

"Hem hekimlik yapıp hem ilimle uğraşan, Sina ile beraber o döneme ait yeni icatlar ve buluşları beraber yapan, hem Sina'nın yol göstericisi hem de arkadaşı olan bir karakteri oynuyorum. Gayet keyifli, seyircinin de seveceği güzel bir karakter olduğunu düşünüyorum."

Tabii'nin popüler yapımları arasında yer alan "Küçük Dahi İbn-i Sina", izleyicilerini büyük düşünür, matematikçi ve tıp bilgini İbn-i Sina'nın çocukluk günlerine doğru bir yolculuğa çıkarıyor.

Başrollerini Kaan Alp Dayı, Meriç Özkaya, Deniz Bolışık, Ekin Pasvanoğlu ve Mehmet Ali Kaptanlar'ın paylaştığı dizi, Buhara şehrinde yaşayan 10 yaşındaki Sina'nın hikayesini işliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TRT'nin dizisi Küçük Dahi İbn-i Sina ikinci sezonuyla geliyor - Son Dakika

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