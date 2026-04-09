TRT'nin Filmleri Cannes'da Yarışacak

09.04.2026 18:04
TRT ortak yapımı üç film, 79. Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye için yarışacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, dünyanın önemli film festivallerinden biri olan Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye ve diğer ödüller için yarışacak filmler belli oldu.

Bu yıl 12-23 Mayıs'ta 79. kez düzenlenecek festivalde Oscar ödüllü İranlı yönetmen Asghar Farhadi'nin TRT ortak yapımı Parallel Tales (Paralel Masallar), Oscar ödüllü Japon yönetmen Ryusuke Hamaguchi'nin TRT ortak yapımı All of a Sudden (Bir Anda) ve Oscara aday gösterilen Rus yönetmen Andrey Zvyagintsev'in TRT ortak yapımı Minotaur filmleri ana yarışma bölümüne seçildi.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı sosyal medya hesabındaki paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"TRT olarak, üç ortak yapım filmimizle Cannes Film Festivali'ndeyiz. Dünyaca ünlü yönetmenler Asghar Farhadi, Ryusuke Hamaguchi ve Andrey Zvyagintsev'in ortak yapım desteği verdiğimiz filmleri, 79. Cannes Film Festivali Ana Yarışması'nda Altın Palmiye için yarışacak."

Farhadi'nin filminde, Fransız sinemasının ünlü oyuncuları yer aldı

"A Seperation" (Bir Ayrılık) ve "The Salesman" (Satıcı) ile iki Oscar kazanan Farhadi'nin filmi Fransa, İtalya, Türkiye, Belçika, ABD ortak yapımı olarak çekildi.

Filmde, Fransız sinemasının önemli oyuncuları Isabelle Huppert, Vincent Cassel, Catherine Deneuve, Virginie Efira, Pierre Niney ve Adam Bessa rol aldı.

Parallel Tales filminin konusu şöyle:

"Yeni romanı için ilham arayan Sylvie, sokağın karşısındaki komşularını gözetlemeye başlar. Günlük hayatına yardımcı olması için genç Adam'ı işe aldığında, onun hem hayatını hem de işini altüst edeceğini bilmez. Ta ki hayalindeki kurgu, gerçeği aşana kadar."

Minotaur, 12 Punto'dan ödülle dönmüştü

"Drive My Car" ile Oscar kazanan Japon yönetmen Hamaguchi'nin filmi Fransa, Japonya, Türkiye, Almanya ve Belçika ortak yapımı olarak hayata geçirildi.

Paris ile Kyoto arasında geçen filmin konusu kısaca şöyle:

"Paris'in banliyölerinde bir huzurevinin yöneticisi olan Marie-Lou Fontaine, ekibinin direncine rağmen 'Humanitude' (İnsanlık Eğitimi) isimli bir yöntem ile tedavi uygulamaktadır. Ölümcül bir hastalığı olan Japon oyun yazarı Mari Morisaki ile karşılaşması Marie-Lou'nun hayatında büyük bir dönüşüme yol açar."

İki kez Oscar'a aday olan Rus yönetmen Zvyagintsev'in Fransa, Almanya, Türkiye ve Letonya ortak yapımı filmi, 12 Punto 2025'te TRT Uluslararası Ortak Yapım Ödülü'ne değer görülmüştü.

Filmin konusu ise şöyle:

"Suç ve gerilim unsurlarını harmanlayarak aktaran filmde, güçlü ve nüfuz sahibi Rus iş insanı Gleb'in kontrol altındaki hayatı, kişisel, politik, mesleki ve küresel krizlerle birlikte duygusal ve ahlaki açıdan çöküşe uğrar."

Kaynak: AA

