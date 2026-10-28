Trump, 5 bin dolarlık vaadinin Mar-a-Lago'da hamburgere yetmeyebileceğini söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisi ve Senatodaki seçimlerde Cumhuriyetçilerin galip gelmesi halinde, her yetişkine vadettiği 5 bin dolar ile Florida'daki Mar-a-Lago Malikanesi'nde hamburger ve küçük tatlı bile alınamayabileceğini söyledi.

CNBC kanalındaki habere göre, Trump, Texas eyaletindeki seçim mitinginde konuya ilişkin açıklama yaptı.

Trump, mitingde kendisini dinleyenlere "Florida'ya gidin, harika yerlerimizden herhangi birine gidin. Hatta Mar-a-Lago'ya bile gelebilirsiniz. Mar-a-Lago'da misafirim olursunuz. Sorun şu ki; 5 bin dolara alabileceğiniz en fazla şey bir hamburger ve belki küçük bir tatlı olur. Hatta onu bile alabileceğinizden emin değilim. Hayır, oraya gitmeyin, eğer fiyatlara dikkat ediyorsanız, orası iyi bir yer değil." şeklinde seslendi.

ABD Başkanı Trump, 10 Eylül'de Texas'ta düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'nde, Temsilciler Meclisi ve Senatodaki seçimlerde, Cumhuriyetçilerin galip gelmesi halinde her yetişkine 5 bin dolar ödeyeceklerini açıklamıştı.