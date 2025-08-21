Trump'a Dolandırıcılık Cezası Reddedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Trump'a Dolandırıcılık Cezası Reddedildi

21.08.2025 19:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

New York Temyiz Mahkemesi, Trump'a verilen 527 milyon dolarlık cezayı aşırı bulup reddetti.

ABD'de New York Temyiz Mahkemesi, Başkan Donald Trump'a karşı açılan davadaki yaklaşık 500 milyon dolarlık "dolandırıcılık" cezasını reddetti.

Amerikan kamuoyunda yakından takip edilen davada, New York Temyiz Mahkemesi kararını açıkladı.

Mahkeme, Trump'ın büyük oğulları ve onlara ait şirketteki bir yöneticinin "vergi ve sigorta avantajları elde etmek için net servetini değiştirmeye yönelik işlemler yaptıkları" yönündeki alt mahkemenin kararını onadı.

Ancak Temyiz Mahkemesi, Başkan'a ve şirketine kesilen ve bugün itibarıyla 527 milyon doları bulan cezanın ise "aşırı bir para cezası" olduğuna hükmederek bu cezayı reddetti.

Temyiz Mahkemesinin bu kararı, New York Başsavcısı Letitia James'in, Trump'a ve şirketine karşı açtığı geniş kapsamlı davaya önemli bir darbe vurmuş oldu.

Trump'tan "zafer" açıklaması

Öte yandan ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, mahkemenin kararının kendisi için bir "zafer" olduğunu vurguladı.

Trump, "Bu dava, iş dünyasında daha önce hiç görülmemiş bir siyasi cadı avıydı. Bu dava, şehir ve eyalet yönetiminin başkanlık seçimlerine müdahale ettiği bir vakaydı. Aslında yaptığım her şey doğru ve hatta mükemmel olmasına rağmen, yasa dışı bir şekilde benim yanlış şeyler yaptığımı göstermeye çalışıyorlardı." ifadelerini kullandı.

2022'de açılan dava, Trump'ın başkanlığa giden yolunu kesebilmesi tehdidi dolayısıyla kamuoyunda geniş şekilde yankı bulmuş ve siyasi bir dava olup olmadığı tartışmalarına neden olmuştu.

Mahkeme 2022'deki ceza duruşmasında, Trump ve şirketine karşı 464 milyon dolarlık bir ceza açıklamıştı, günlük eklenen faizlerle söz konusu rakamın bugün itibarıyla toplam 527 milyon doları bulduğu belirtildi.

Kaynak: AA

Dolandırıcılık, Donald Trump, Donald Trump, New York, Politika, Mahkeme, Ekonomi, Güncel, Finans, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'a Dolandırıcılık Cezası Reddedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu
Kaybolduktan 30 yıl sonra aynı kıyafetlerle geri döndü Kaybolduktan 30 yıl sonra aynı kıyafetlerle geri döndü
İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı: 4 yaralı İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: 4 yaralı
Kadıköy’de sessiz gece Fenerbahçe turu deplasmana bıraktı Kadıköy'de sessiz gece! Fenerbahçe turu deplasmana bıraktı
Fenerbahçe’nin gol beklentisi taraftarları çıldırttı Fenerbahçe'nin gol beklentisi taraftarları çıldırttı
Kerem Aktürkoğlu’ndan maç içinde olay hamle Kerem Aktürkoğlu'ndan maç içinde olay hamle
5-0’lık tarihi maç İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları 5-0'lık tarihi maç! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Kerem Aktürkoğlu’nun transferi iptal mi oldu Mourinho açıkladı Kerem Aktürkoğlu'nun transferi iptal mi oldu? Mourinho açıkladı
İtalya-İsrail maçı öncesi talep: Men edilsinler İtalya-İsrail maçı öncesi talep: Men edilsinler
“Babacan yargıç“ Frank Caprio hayatını kaybetti "Babacan yargıç" Frank Caprio hayatını kaybetti

18:38
İsrail’in “E1“ projesi Batı’yı ayaklandırdı 21 ülkeden Netanyahu’ya uyarı
İsrail'in "E1" projesi Batı'yı ayaklandırdı! 21 ülkeden Netanyahu'ya uyarı
16:30
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye'ye getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 20:09:24. #7.13#
SON DAKİKA: Trump'a Dolandırıcılık Cezası Reddedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.