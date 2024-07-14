Trump\'a silahlı saldırı: Saldırganın kimliği belli oldu

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(ANKARA) - Cumhuriyetçi Parti'nin ABD Başkan adayı Donald Trump'a miting sırasında silahla saldıran kişinin kimliği belli oldu. ABD basını, FBI kaynaklarına dayandırdığı haberlerinde saldırganın 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu belirtti. Crooks'un Cumhuriyetçi Parti'ye üye olduğu da aktarıldı.

ABD'nin eski başkanlarından ve Kasım ayında yapılacak seçimlerde yeniden başkan adayı olan Donald Trump'a silahlı saldırının ayrıntıları netleşiyor.

Pensilvanya'daki miting sırasında gerçekleşen ve Trump'ın kulağından hafif yarayla kurtulduğu suikast girişimini düzenleyen kişinin kimliği belli oldu. ABD basını, soruşturmayı yürüten Federal Soruşturma Bürosu (FBI) kaynaklarına dayandırdığı haberlerinde saldırganın 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu bildirdi.

Trump'a saldırı

ABD Başkan adayı Donald Trump, dün akşam üzeri, Pensilvanya'da düzenlediği mitingde konuşma yaparken silahlı saldırıya uğramıştı. Sağ kulağından yaralanan Trump hastaneye kaldırıldı. Uzun namlulu silah kullanan saldırganın ateşiyle mitinge katılan bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı. Miting alanında görevli ABD Gizli Servis personeli, saldırganı öldürdü.